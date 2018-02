Villa Castiglioni: «Il sopralluogo “elettorale” manda all’aria il lavoro dei Carabinieri »

(Villa Castiglioni – Foto di Mimmo Amerelli)

Una trovata elettorale che vanifica mesi di indagini da parte delle Forze dell’Ordine.

E’ un commento molto duro quello che il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin affida ad un comunicato relativo al sopralluogo effettuato ieri da un gruppo di cittadini e dalla candidata alle elezioni regionali Rosa Ferrazzi a Villa Castiglioni.

«Il sopralluogo effettuato in Villa Castiglioni a favore di taccuini e macchine fotografiche dalla consigliera di minoranza Ferrazzi ha ottenuto un solo risultato: quello di vanificare gli sforzi delle Forze dell’Ordine, che tenevano da settimane sotto controllo l’edificio in attesa del momento migliore per effettuare una nuova perquisizione, dopo quella già fatta in passato, per identificare tutti gli occupanti abusivi dell’immobile e stroncare ogni eventuale illegittimità», scrive Cavallin.

«L’iniziativa è stata condotta all’insaputa di tutte le autorità preposte e – secondo il Sindaco, che si tiene in stretto contatto con il comando dei Carabinieri di Arcisate – avrà effetti negativi sul paziente lavoro di indagine condotto nei mesi scorsi».

«Ero d’accordo con il comando dei Carabinieri di Arcisate di tenere bassa l’attenzione sulla villa per favorire le indagini, anche a costo di continuare a leggere sui social scorrettezze e provocazioni lanciate dai professionisti della critica senza poter replicare a tono, ma la smania di farsi belli su Facebook e sui giornali in tempo di campagna elettorale ha spinto qualcuno a questo gesto inutile e dannoso – prosegue il sindaco – Questo sopralluogo non ha portato alla luce nulla che non si sapesse già e non porterà giovamento alla situazione di degrado di Villa Castiglioni ma, viceversa, questa pubblicità maldestra vanifica mesi e mesi di lavoro sottotraccia di chi con professionalità e preparazione, cioè i Carabinieri, stava studiando il momento migliore per fare un intervento definitivo all’interno della villa».

«Villa Castiglioni, ex albergo di lusso, giace da anni in stato di abbandono dopo il fallimento della proprietà, ed è oggi in mano a una curatrice fallimentare, che gestisce l’ordinaria amministrazione in attesa che l’immobile sia comprato all’asta. Il nuovo acquirente dovrebbe far fronte a una situazione compromessa all’interno dell’edificio, tanto per l’utilizzo più o meno abusivo che ne viene fatto, quanto per il deterioramento della struttura dovuto al prolungato stato di abbandono; una delle priorità che attende il nuovo proprietario è inoltre quella di sistemare definitivamente il muro del parco che corre lungo via Tabacchi».

«La questione di Villa Castiglioni è una faccenda complessa – conclude il sindaco Cavallin – che non si risolve certo con la bacchetta magica o con iniziative buone solo per una campagna elettorale di paese: bisogna essere responsabili e pazienti, dando ogni supporto e non intralciando il delicato e difficile lavoro delle Forze dell’Ordine. E’ quello che fa da mesi la mia Amministrazione, che ha seriamente a cuore la sicurezza dei cittadini e mette in atto ogni iniziativa per aumentarla, senza alimentare psicosi collettive di continuo allarme. La consigliera Ferrazzi aveva giusto pochi giorni fa presentato un esposto sulla vicenda, al quale io avevo dato regolare risposta, ringraziandola e rassicurandola del mio impegno costante sul tema; ciò nonostante, la signora pochi giorni dopo ha messo in piedi questa iniziativa, che si rivela controproducente e dannosa. I cittadini sapranno chi ringraziare».