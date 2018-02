A Villa Panza per creare un’opera tridimensionale

A Villa Panza un appuntamento per i più piccoli. Domenica 4 marzo torna la rassegna “Bim Bum Bart – Speciale Filosofarti” con un pomeriggio per realizzare insieme un’istallazione collettiva per Villa e Collezione Panza.

Un laboratorio creativo, adatto ai bambini dai 4 ai 12 anni, che vedrà una visita guidata riguardante parte della collezione permanente, alcuni video ritratti di Wilson e l’installazione “A House For Giuseppe Panza”, del parco della villa.

Ispirati dall’arte della Villa durante la fase laboratoriale ogni bambino realizzerà una piccola opera tridimensionale rispondendo in modo concreto alla domanda “tu chi sei?” che rappresenterà se stesso e il proprio mondo. Tutte le opere verranno allestite insieme a formare un’installazione collettiva nel parco che verrà fotografata dagli interni della villa (in caso di brutto tempo l’allestimento è previsto in uno spazio interno). Per informazioni e prenotazioni faibiumo@fondoambiente.it o 0332283960.