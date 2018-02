Vincenzi: “Antonelli abbassi i toni, noi pronti al dialogo”

Il presidente della provincia di Varese Gunnar Vincenzi risponde al sindaco di Busto Emanuele Antonelli che aveva attaccato l’ente parlando di una sorta di “ricatto” della Provincia che starebbe ostacolando la modifica di un incrocio tra una via comunale e una di competenza provinciale.

«Innanzitutto invito il sindaco Emanuele Antonelli ad abbassare i toni e a tenere un comportamento adeguato alla carica istituzionale da lui ricoperta – replica il presidente della Provincia -. Ho personalmente contattato i responsabili degli uffici tecnici provinciali, i quali mi hanno confermato che tutta la documentazione tecnica in possesso da Provincia di Varese è stata consegnata al Comune di Busto Arsizio già da mesi».

Vincenzi tiene aperto il dialogo con l’amministrazione bustocca assicurando la volontà di assecondare le richieste di Busto: «L’Ente Provincia è quindi pronta a modificare la convenzione sia per quanto riguarda l’incrocio tra via Tasso e il Sempione, sia per quanto riguarda l’immobile occupato dal Liceo Crespi. A tal proposito ribadisco che la provincia è pronta ad assumersi le spese di funzionamento e la manutenzione ordinaria dello stabile di via Trento Trieste a fronte dell’impegno del sindaco Antonelli di farsi carico della messa in sicurezza e della manutenzione straordinaria dello stesso immobile che, non dimentichiamolo, è di proprietà del comune di Busto».