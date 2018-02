Visite gratuite in ginecologia per la festa della donna

L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini

Anche la la ginecologia dell’ASST Sette Laghi partecipa grazie alla collaborazione del prof. Fabio Ghezzi.

Obiettivo della giornata, dunque, sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne.

La Ginecologia dell’Ospedale del Ponte di Varese ha aderito all’iniziativa offrendo visite ginecologiche gratuite a pazienti affette da miomi uterini. Per essere visitate, dagli specialisti della S.C. Ostetricia e Ginecologia diretta dal Prof. Fabio Ghezzi, è obbligatoria la prenotazione chiamando da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 15.00 il numero 0332.299.453.

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti dagli altri centri che hanno aderito all’Open Day Ginecologico consultare il sito www.bollinirosa.it