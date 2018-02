Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo

Dopo lo straordinario successo dello spettacolo teatrale “Caravaggio”, che durante la scorsa stagione ha fatto tappa anche al Teatro Galleria, Vittorio Sgarbi torna a proporre al un percorso trasversale fra la storia di un artista e l’attualità del nostro tempo. Protagonista, questa volta, sarà Michelangelo. La stupefacente arte del Buonarroti si farà palpabile alle molteplicità sensoriali, attraversate dal racconto di Sgarbi, contrappuntate in musica da Valentino Corvino e nelle immagini rese vive dal visual artist Tommaso Arosio. Verrà così ricomposto un periodo emblematico, imprescindibile ed unico nella storia dell’arte.

Inesauribile polemista, personaggio televisivo, storico dell’arte, professore universitario, giornalista e politico. Tutto questo è Vittorio Sgarbi che, dopo aver calcato le aule universitarie, gli studi televisivi e gli scranni parlamentari, arriva a teatro per raccontare uno dei protagonisti assoluti della storia dell’arte italiana e mondiale. Lo spettacolo, in programma venerdì 9 febbraio, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 24 euro e possono essere acquistati al Disco Store di piazza San Magno oppure sul circuito TicketOne.