«Vogliono giovani con esperienza ma non ce la fanno fare»

Dopo aver pubblicato la notizia dell’assunzione di personale a Varese, siamo stati contatti da molti ragazzi. Alcuni chiedevano più informazioni altri, come Sarah, lamentavano di non riuscire a fare esperienza “sul campo”, quell’esperienza che però tutti richiedono.

—————–

Io sono una ragazza di 20 anni che ha finito la scuola da 2 anni e che sta cercando lavoro nel settore barista, ma ormai mi andrebbe bene qualunque altro lavoro.

Però io mi chiedo come facciamo noi ragazzi che finiamo la scuola tra i 17/18 anni e che abbiamo esperienza di stage a trovare lavoro se tutti i datori di lavoro ti chiedono esperienza lavorativa e quella dello stage non te la considerano?

E poi i ragazzi che fanno i licei che non hanno mai fatto stage, e quindi non hanno esperienza di lavoro, se d’estate cercano lavoro cosa devono?

Se i datori di lavoro non ci fanno fare esperienza davvero sul campo, però poi quell’esperienza la richiedono, cosa possiamo fare noi giovani disoccupati? Grazie per la vostra attenzione.

Sarah