A Volandia arriva il nuovo planetario

Come già anticipato, il 2018 sarà per Volandia un anno ricco di novità e grandi arrivi. Già da settimana scorsa è infatti “atterrato” al Parco e Museo del Volo il primo nuovo velivolo del 2018: l’Hummel Bird, l’ultraleggero, ultracromato e autocostruito, un monoposto, monomotore, interamente in metallo, costruito da Morry Hummel e prodotto dalla Hummel Aviation di Byran.

Questo weekend invece – sabato 10 febbraio – sarà inaugurato all’interno del Padiglione Spazio il nuovo planetario che, grazie al nuovo proiettore che illumina la cupola, potrà far ammirare al pubblico la volta celeste in tutte le sue bellezze: dal viaggio nei pianeti del Sistema solare fino ad arrivare tra stelle, nebulose e galassie ai confini del nostro Universo.

Si potranno inoltre vedere eccezionali filmati Full-Dome a 360 gradi su molti altri interessanti argomenti, a partire dalle conquista della Luna con le missioni Apollo, alla visita alla Stazione Spaziale, alla scoperta della vita su Marte.

Un motivo in più, anche per le scuole, per gli appassionati di astronomia e per tutti coloro che vorranno farsi coinvolgere dal magico mondo dei planetari, per visitare Volandia. Per l’occasione all’interno del negozio sarà allestito un corner a tema spazio.

Domenica 11 febbraio l’IPMS (International Plastic Modeller’s Society) di Legnano organizza a Volandia una dimostrazione gratuita di colorazione a livello base di mezzi militari e aerei, utilizzando l’aerografo. Il corso si svolgerà dalle 15 alle 18 ed è rivolto a chi ha più di 14 anni. L’IPMS di Legnano risponderà anche a tutte le domande dei partecipanti e chiunque potrà provare ad utilizzare l’aerografo. Per maggiori info scrivere a info@ipmslegnano.it.