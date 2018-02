Il vostro bimbo non dorme? Questo incontro fa per voi

Mille e una notte…in bianco. Come affrontare il momento del sonno dei bambini. E’ questo il tema dell’incontro organizzato dall’associazione Mamme in Cerchio e Jonas Varese Onlus.

Argomento che riguarda molti giovani genitori spesso alle prese con un problema che pare insormontabile e “sconvolge” i ritmi e la quotidianità della famiglia.

La dottoressa Erika Minazzi (mamma, psicoterapeuta e presidente Jonas Varese Onlus) e la dottoressa Valeria Maiano (mamma, psicologa e vicepresidente Jonas Varese Onlus) daranno consigli ai genitori e ascolteranno e cercheranno di rispondere a tutte le domande.

L’appuntamento è nella sede delle Mamme in Cerchio (in via Volta, 44 ad Azzate) giovedì 22 febbraio dalle 10 alle 12.

La partecipazione è libera e gratuita e si possono portare i bambini