Voto a Busto Arsizio, tutto quello che c’è da sapere

In occasione delle consultazioni elettorali in oggetto, che si svolgeranno esclusivamente nella giornata del 4 marzo 2018, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, l’Amministrazione comunale avvisa che, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’ufficio elettorale comunale osserverà i seguenti orari di apertura con accesso dai servizi demografici venerdì 2 e sabato 3 marzo: dalle ore 8.30 alle ore 18.00; domenica 4 marzo: dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Si invitano i cittadini a verificare il possesso della tessera elettorale e, qualora ne fossero sprovvisti, a richiedere immediatamente il duplicato all’ufficio elettorale in via Fratelli d’Italia n. 12 (tel. n. 0331-390223), recandosi personalmente, con un documento di identità valido oppure incaricando altra persona con apposita delega sottoscritta e copia di carta d’identità del delegante.

Il totale dei votanti presso le sezioni istituite sul territorio comunale, per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia, è pari a 66.407 elettori (31.803 maschi e 34.604 femmine). Avendo conseguito la maggiore età entro la data delle elezioni, voteranno per la prima volta 126 nuovi elettori (68 maschi e 58 femmine);

Il totale dei votanti presso le sezioni elettorali comunali, per l’elezione della Camera dei Deputati, è pari a 63.957 elettori (30.507 maschi e 33.450 femmine);

Il totale dei votanti per l’elezione del Senato della Repubblica, è pari a 59.300 elettori ( 28.142 maschi e 31.158 femmine), con esclusione di coloro che non hanno compiuto il 25° anno d’età alla data delle elezioni;

Voteranno invece all’estero per elezioni politiche (perché residenti all’estero o temporaneamente all’estero nei casi stabiliti dalla legge) 2.450 elettori (1.296 maschi e 1.154 femmine).

Le sezioni elettorali istituite sono 81, a cui si aggiungono 3 seggi “speciali” (presso l’Ospedale di Circolo, presso la Casa Circondariale, presso l’Istituto “La Provvidenza”).

Si ricorda, inoltre, che l’Amministrazione comunale ha predisposto seggi appositamente attrezzati per l’esercizio del diritto di voto per gli elettori non deambulanti. Le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche sono situate presso: scuola elementare “E. Crespi” di via L. Maino, 19, scuola elementare “Sant’Anna” di via E. Comerio, 10, scuola elementare “N. Tommaseo” di via R. Sanzio, 9/a, scuola elementare “G. Bertacchi” di via Pindemonte, 2, liceo artistico “P. Candiani” di via L. Manara, 10, scuola elementare “S. Pertini” di via G. Rossini, 115, scuola elementare “A. Negri” di piazza Giovanni XXIII, 1, scuola media “Galilei/Parini” di Via G. Quadrelli, 2, scuola elementare “E. Rossi” di Via Giuliani e Dalmati, 1.

Sarà inoltre possibile usufruire di un adeguato servizio di trasporto ai seggi, previa richiesta telefonica e fino a disponibilità dei posti, telefonando al n. 0331/390270.