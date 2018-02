Walter Veltroni presenta alle Arti “I bambini sanno”

Al Cinema delle Arti il Cineforum ospita giovedì 1 marzo il film di Walter Veltroni: I bambini sanno, programmato da FILOSOFARTI 2018 – PAIDEIA: educare. Sarà presente in Sala il regista.

Il film parte da Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupery: “I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano di spiegargli tutto ogni volta”: trentanove bambini, tra gli 8 e i 13 anni, italiani di oggi, rispondono, dalle loro camerette, alle domande di Walter Veltroni su l’amore, le loro passioni, il rapporto con Dio, sulla crisi, la famiglia e sull’omosessualità. “I bambini non sono delle strane creature alla quali rivolgersi con quel tono fintamente comprensivo che gli adulti usano per comunicare con loro. I bambini hanno un loro mondo, un loro punto di vista, una loro meravigliosa sincerità. Questo film racconta come i nostri bambini, tra gli otto e i tredici anni, osservano e giudicano l’Italia, la loro vita, i grandi, il futuro”.

L’introduzione sarà del critico cinematografico Angelo Croci e il commento del regista Veltroni.