Weekend al Gagarin tra musica, rugby e aperitivo vegan

Come ogni weekend è pronto a riaprire le sue porte il Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Nei locali di via Galvani si preannuncia un fine settimana molto ricco. Ecco il calendario completo:

VENERDI 02 FEBBRAIO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30

SABATO 03 FEBBRAIO

live

JAMA TRIO new album release party + DAVIDE GAMMON

Apertura 20:30 – concerti dalle 22:00

Abituatici al groove del blues e del country del Sud degli Stati Uniti, i Jama Trio aprono ora il ventaglio dei suoni con il loro nuovo disco “A PROCESS”: un percorso, appunto, che parte ancora da quelle radici stilistiche ma che va a finire fino al lido apparentemente inconciliabile dell’elettronica, passando però anche tra elementi Country, chitarre Southern e sonorità futuristiche da Space Rock. Un disco intrigante ed eterogeneo, suonato da una band eccezionale.

Apre il blues viscerale ed intenso di Davide Gammon, un gradito ritorno. Ingresso gratuito.

DOMENICA 04 FEBBRAIO

h. 16:00

RUGBY 6 NATIONS

Italia – Inghilterra

Circolo aperto in fascia pomeridiana per la visione in diretta del torneo di rugby più importante del mondo, il 6 Nazioni. Primo di quattro appuntamenti, si parte subito fortissimo con Italia-Inghilterra. Vieni a tifare indiavolato.

h. 19:00

APERITIVO VEGAN con GUSTO ARSIZIO

Torna finalmente l’ormai celebre aperitivo della gastronomia vegana Gusto Arsizio: specialità di sola origine vegetale e provenienti il più possibile dal nostro territorio. Buffet a 10 euro, drink incluso. Arriva per tempo!

per tutta la sera

Sempre presenti i ragazzi de La Tana dei Goblin, con i giochi da tavolo aperti a tutti.