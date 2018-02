Weekend di grandi concerti al Circolo Gagarin

Weekend all’insegna della musica per il Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Le porte in via Galvani si apriranno venerdì con il concerto (già sold out) dei Fine Before You Came mentre sabato spazio ai Gazebo Penguins. Ecco il programma completo

VENERDI’ 16 FEBBRAIO

live SOLD OUT

FINE BEFORE YOU CAME + LOW STANDARDS, HIGH FIVES

Siamo contentissimi di ospitare il concerto del gruppo più influente della scena italiana indie/punk/core, chiamatela come vi pare: i Fine Before You Came. Aprono i Low Standards, High Fives, da Torino. Sarà bellissimo. Posti esauriti, ingresso riservato ai soci ARCI in possesso di prevendita. Il concerto inizia alle 22:00 circa.

SABATO 17 FEBBRAIO

live

GAZEBO PENGUINS + GOLIA

Dopo i dischi di culto “Legna” e “Raudo“, i quattro emiliani Gazebo Penguins vengono a suonarci “Nebbia“, il loro ultimo lavoro, che sposta ancora un po’ più in là i confini del loro percorso musicale. Saranno i local heroes Golia ad aprire la festa.

Ingresso riservato ai soci ARCI, sottoscrizione 10,00 euro ( PREVENDITA CONSIGLIATA). Il concerto inizia alle 22:00 circa.