“Whirpool, La Uilm è l’organizzazione più votata nel collegio operai”

La Uilm risulta per la prima volta l’organizzazione più votata nel collegio operai con 433 voti, seguita da Fiom con 382 e Fim com 331. Un risultato storico ottenuto nel cuore produttivo dell’azienda. Nel collegio impiegati la Uilm ha ottenuto 56 voti, che complessivamente, uniti ai voti del collegio operai, ha portato il risultato di 9 candidati eletti per la nostra organizzazione, un dato in continua crescita che fa ben sperare per gli anni a venire.

Resta però la storica affermazione nell’officina, come dato politico ed organizzativo, un risultato che corona una serie di consultazioni nel territorio in cui la nostra organizzazione ha sempre saputo accrescere il proprio consenso fra i lavoratori. Vogliamo ringraziare le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato numerosi alle votazioni, più del 90% degli aventi diritto al voto, un dato impressionante che dimostra quanto il sindacato sia ancora la massima espressione democratica nel nostro paese.