“Zona di transito”, una domenica a teatro per beneficenza

Appuntamento a teatro domenica 18 marzo, alle 16, per uno spettacolo di beneficenza. Al teatro San Giovanni Bosco andrà in scena “Zona di transito” della compagnia teatrale Le Piume per la regia di Nora Oldofredi. Una commedia che farà ridere e riflettere e che sarà a scopo benefico. L’evento infatti, è organizzato a favore di Telethon. Si potrà infatti trovare anche un banchetto Telethon con idee per Pasqua e per la Festa del papà. Ingresso libero.