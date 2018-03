11 consigli per comprare lo smartphone giusto per te

Sono lontani i tempi dove i cellulari erano semplici dispositivi che permettevano di fare chiamate o di madare sms. Oggi la nostra vita quotidiana è condizionata dall’utilizzo di piccoli computer portatitli che ci permettono di svolgere qualsiasi tipo di attività, gli smartphone. Un vero e proprio bene di prima necessità a cui non riusciamo più a fare a meno. Ma non è mai semplice capire quale sia quello giusto da comprare e si ha sempre il terrore di rimanere delusi dell’acquisto fatto. Per questo motivo cercheremo di indirizzarvi all’interno di questo vasto mondo elencandovi 11 consigli che vi permetteranno di capire quale sia lo smartphone adatto alle vostre esigenze. Per maggiori dettagli puoi visionare s-m-webblog.com.

1. Budget Economico e l’utilizzo dello smartphone

Avere ben chiaro come si utilizzerà lo smartphone permette di minimizzare i costi. Se si sta provvedendo all’acquisto di un nuovo dispositivo non per motivi di lavoro, è preferibile evitare i top di gamma che tendono ad essere vecchi dopo sei mesi dal loro lancio. Molti sono i prodotti di qualità a basso costo, che permettono di navigare sui social network o di messaggiare su whatsapp.

2. Confronto tra Apple e Androind

Il punto su quale sistema operativo scegliere, è totalmente soggettivo. Se si è in possesso di altri prodotti Apple è consigliabile acquistare un’Iphone ma è da tener conto che la casa di Cupertino offre sistemi più chiusi mentre Androind più semplici da utilizzare. La vostra scelta, quindi, dovrà ricadere su quello che vi piace di più e, tornando al primo punto, all’utilizzo che ne dovrete fare.

3. Comprare smartphone cinesi oppure no

Il mercato cinese è riuscito ad entrare in occidente. Brand come Huawei trovano grande consenso tra i consumatori per il loro prezzo accattivante, riuscendo a conquistare il mercato globale. La domanda che in molti si fanno è se sono affidabili, dipende dalla marca e dal prezzo. L’Huawei è molto diffuso perchè offre prodotti di qualità che possono competere con Iphone e Samsung.

4. Funzioni principali dello smartphone

Questo punto lo si deve affrontare prendendo in considerazione l’utilizzo che ne farà l’acquirente. Tra le varie funzionalità bisogna ricordare la fotocamera, l’autonomia della batteria, la grandezza del display, la fluidità del dispositivo ed infine il design. Se si opterà di acquistare uno smartphone top di gamma tutte le funzionalità saranno inglobate in un unico dispositivo.

5. La Memoria

Bisogna acquistare cellulari con tanta memoria perchè l’utilizzo delle applicazioni, come facebook e Whatsapp, e i numerosi video e foto che girerete e scatterete consumeranno facilmente lo spazio disponibile. Nell’eventualità in cui le vostre risorse economiche sono basse si può optare per uno smartphone con memoria espansibile.

6. Fotografie e Video

Una domanda che in molti si pongono durante l’acquisto è: fa bene le foto e i video? Partendo dal presupposto che oramai la tecnologia si è sviluppata talmente tanto, è difficile trovare terminali che non facciano belle foto o video. Nonostante tutto, per evitare un dispiacere, bisogna sempre guardare la risoluzione della camera e alla qualità delle lenti.

7. Luminosità del Display

Importante da tenere presente durante l’acquisto di uno smatphone è la luminosità del display. Questo è un requisito centrale perchè più è luminoso e maggiore è la possibilità di vederlo in modo chiaro e nitido se si è esposti a tanta luce. Centrale è anche il numero dei pixel del display infatti più ce ne sono e maggiori dettagli si riescono a vedere.

8. Design

Quando si decide di comprare un dispositivo nuovo entrano in gioco i gusti personali. Negli ultimi anni c’è la tendenza delle case di produzione di vendere smartphone che si somigliano condizionando la scelta del consumatore attraverso mode e campagne di marketing. Il consiglio è quello di scegliere il cellulare che risulta essere più comodo da tenere in mano e da utilizzare.

9. Dimensioni

Se sei uno che ama leggere giornali oppure un utente che lavora con lo smartphone, il consiglio è quello di comprare un dispositivo con almeno 5,2 pollici di grandezza per semplificare la propria lettura e godere di maggiori particolari.

10. La Privacy

I nuovi dispositivi sono facilmente hackerabili. I recenti fatti di cronaca infatti insegnano che bisogna fare molta attenzione per non essere privati della propria privacy. Molti sono gli smartphone crittografati e quindi difficili da violare. Se si vogliono tutelare i propri dati sensibili bisogna comprare cellulari dotati di varie barriere di sicurezza dove stipare le informazioni che non si vuole condividere.

11. Smartphone recenti

Quando ci troviamo in un rivenditore di telefonia capita spesso che non sappiamo scegliere quale cellulare comprare. Un passo fondamentale da compiere è quello di scartare tutti i dispositivi usciti sul mercato da più di un anno e mezzo, specialmente Iphone. La motivazione è semplice ed è quella che gli smartphone sono soggetti a continui aggiornamenti che con il tempo lo rallentano.