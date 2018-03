A 13 anni fa arrestare il ladro che gli ha rubato la bicicletta

Un colpo sicuro, un gioco da ragazzi, come rubare le caramelle ad un bambino: prendere una bicicletta ad un 13enne, per un ladro, deve essere sembrato davvero uno scherzo. Ma così non è andata per quello che nella giornata di ieri ha incontrato sulla sua strada un ragazzino determinato e che per quel furto ora si trova nelle camere di sicurezza della Caserma dei Carabinieri.

Siamo a Uboldo. Il giovane si accorge del furto della sua bici e invece di disperarsi passa all’azione: vede passare lungo la strada un’auto dei Carabinieri, la ferma e ai militari che scendono dall’auto descrive minuziosamente cosa gli è successo e com’è fatta la sua bici.

I Carabinieri avviano quindi subito le ricerche, riuscendo ad imbattersi in un in giovane intendo ad allontanarsi in direzione di un bosco in sella ad una bicicletta le cui caratteristiche erano identiche a quelle descritte dalla vittima poco prima. All’ordine di alt l’uomo ovviamente non ha ottemperato, abbandonando il mezzo e tentando la fuga nell’adiacente boscaglia. In tutta risposta i Carabinieri lo hanno inseguito a piedi e bloccato dopo qualche metro.

La bici è stata quindi restituita immediatamente al suo legittimo proprietario mentre per il ladro -un ragazzo si 23 anni di origini marocchine- si sono aperte le porte delle camere di sicurezza della caserma per attendere il processo per direttissima che si svolgerà al Tribunale di Busto Arsizio.