130 tonnellate di sale sulle strade, piano anti-neve promosso

Sono 50 i mezzi spargi sale del Comune di Varese che sono stati impegnati oggi. Tra strade e marciapiedi sono state utilizzate oltre 130 tonnellate di sale. La viabilità è stata regolare nonostante le precipitazioni stiano proseguendo da questa mattina. Le previsioni indicano però un miglioramento già dalle prossime ore.

Anche la Polizia locale ha intensificato oggi il proprio presidio sulle strade della città. Nelle prossime ore e domani si proseguirà con la salatura di alcune strade secondarie in particolare della zona alta della città e dei marciapiedi.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti sia in auto che a piedi. Il Comune di Varese inoltre invita i proprietari di immobili privati e delle attività commerciali affinché provvedano, come d’obbligo, alla salatura dei marciapiedi prospicienti alle abitazioni. Come sempre lo spirito di collaborazione è il fattore più importante di una città come Varese. Si ricorda come sempre l’obbligo delle gomme da neve o delle catene a bordo dei propri veicoli.