20 grammi di fumo nel colletto del maglione

Lo scorso 27 marzo una pattuglia della polizia di stato di Varese ha intercettato in in piazza Repubblica B.F. di 56 anni, pluripregiudicato e sottoposto al regime della sorveglianza speciale, poiché destinatario, dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano, di un provvedimento di cumulo pene, dovendo espiare anni 4, mesi 5 e giorni 26 di reclusione.

L’uomo, che non svolge alcuna attività lavorativa è noto frequentatore della zona di piazza Repubblica, ed è stato accompagnato Questura dove sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso, ben occultati nel colletto del maglione, di circa 20 grammi di hashish in stecche, per i quali è stato nuovamente denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questi servizi della Questura in parte sono state messi a frutto grazie alla collaborazione sempre più crescente dei cittadini che sempre più spesso avvisano il 112 quando viene notato qualcosa di strano nelle piazze del capoluogo.