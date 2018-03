27 fotografie d’autore all’asta per beneficenza

In occasione del Festival Fotografico Europeo 2018, Afi (Archivio Fotografico Italiano) in collaborazione con lo studio legale Albè & Associati di Busto Arsizio, batterà all’asta le opere di noti fotografi e giovani talenti per una nobile finalità: quella di promuovere studi scientifici e cure mediche nel campo dei tumori dell’età pediatrica, sostenendo l’Associazione Bianca Garavaglia di Busto Arsizio.

All’iniziativa hanno aderito diversi fotografi, tra i quali: Viriglio Carnisio, Mario Vidor, Giovanni Mereghetti, Wang Pan, Giovanni Cedronella e Claudio Argentiero. Complessivamente sono 27 le fotografie che saranno battute all’asta, l’elenco completo si può consultare cliccando qui.

L’appuntamento è per giovedì 5 aprile in via Cellini 22 a Busto Arsizio: dalle ore 16.00 sarà possibile visionare le opere, dalle ore 19.00 inizierà l’asta. L’ingresso è libero.