Sono 45 le imprese di Varese presenti alla fiera dell’innovazione

Da Angera a Uboldo, passando da Brunello e Busto Arsizio. Sono ben 45 le imprese della provincia di Varese che partecipano a Mecspe 2018 la fiera dell’innovazione di Parma, che si terrà dal 22 al 24 marzo, dedicata all’industria manifatturiera 4.0. Quest’anno gli espositori saranno oltre 2000 suddivisi in 12 saloni tematici, 28 unità dimostrative, 5 piazze dell’eccellenza, 58 convegni e workshop e 110.000 mq di superficie espositiva.

Particolare attenzione sarà data alla “Fabbrica Digitale 4.0”, con 9 filiere e più di 50 partner, pronti a confrontarsi sui sistemi e sulle novità in materia di integrazione digitale. Verranno trattati i temi della connettività e strumenti per la piccola impresa, robotica collaborativa in un ambito di produzione parametrizzata e/o di piccoli lotti, sviluppo prodotto con metodica 4.0, simulazione di prodotti e processi, tracciabilità, manutenzione, additive manufacturing e logistica 4.0.

Tra le iniziative speciali rivolte alle materie plastiche, MECSPE presenterà “l’Arena dell’Economia Circolare 4.0”, un ciclo di incontri realizzato in collaborazione con la testata Plastix in occasione dei suoi 40 anni di attività in cui discutere di circular economy. Il tema del riutilizzo dei flussi di materiale, a cui le tecnologie abilitanti del 4.0 possono dare un importantissimo contributo anche in termini di innovazione, riprogettazione e armonizzazione dei cicli di produzione delle materie plastiche, verrà discusso grazie all’apporto di associazioni e aziende all’interno dell’Arena progettata dal designer e architetto Michele De Lucchi. All’interno dell’Arena sarà possibile apprendere in chiave 4.0 tutte le tecnologie a disposizione per una progettazione “circolare” che passi per le tecnologie di lavorazione, i materiali e il ciclo di vita del prodotto per giungere al riutilizzo dei materiali. Fuori dall’Arena, è inoltre prevista un’area dimostrativa con esposizione di prodotti e un percorso divulgativo.

In occasione dell’inaugurazione della fiera, la mattina del 22 marzo, si terrà l’ultima tappa dei “Laboratori MECSPE fabbrica digitale, la via italiana per l’industria 4.0”, la roadmap promossa da Senaf iniziata nel 2017 con l’obiettivo di attraversare i territori strategici che stanno affrontando il percorso di adesione al Piano Nazionale Industria 4.0. Le testimonianze di imprenditori e opinion leader racconteranno il processo di trasformazione in atto nelle nuove fabbriche.

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VARESE A MECSPE 2018: