Per i 60 anni della città edizione speciale del festival culturale Tèc

Torna il festival culturale “Téc – Tradate è cultura”, un appuntamento che nell’edizione 2018 sarà collegato ai 60 anni della città di Tradate e verrà sviluppato come percorso di riscoperta dei luoghi tradatesi.

Le date delle iniziative di quest’anno saranno dal 15 al 22 Aprile. Per la giornata di apertura di domenica 15 aprile il progetto, che come sempre coinvolge le scuole e le associazioni tradatesi, intende ispirarsi al modello del Gioco da tavolo come percorso/gioco da proporre alla cittadinanza; il compito di realizzare le caselle (una cinquantina) in formato gigante è affidato agli alunni della scuola primaria (con la guida di esperti nell’illustrazione); le caselle saranno collocate in corrispondenza dei luoghi a cui si riferiscono. Verranno individuati 8-10 luoghi/monumenti principali nei quali gli studenti delle medie e delle superiori fungeranno da “Ciceroni”, sulla scorta di quanto già sperimentato nelle giornate del FAI.

Le caselle, inoltre, verranno riprodotte su un tabellone che costituirà la base del Gioco di società, il cui acquisto sarà possibile lungo il percorso. È prevista per la giornata del 15 Aprile l’articolazione di due percorsi, uno integrale ed uno semplificato, per la visita ai luoghi principali.

Durante la settimana saranno, inoltre, organizzati incontri con protagonisti ancora da definire: alcuni nomi possibili, lo scrittore Tiziano Fratus. Previsto anche un incontro al mattino, dedicato agli studenti, sul tema della disabilità, coordinato dal giornalista Roberto Bof.

Il festival nasce dall’esperienza del tavolo della Cultura, nell’autunno del 2011 per iniziativa della Biblioteca di Tradate con l’intento di creare una rete tra le agenzie culturali del territorio (associazioni e istituti scolastici), per organizzare iniziative e sviluppare progetti in ambito culturale, rivolti alla cittadinanza e non solo tradatese.

Già a partire dalla primavera del 2013 il Tavolo della cultura è stato in grado di articolare un ciclo di otto serate intitolato “Sguardi sul Novecento”, che ha coinvolto esperti, studiosi e testimoni (come, ad esempio, Maria Romana De Gasperi) del XX secolo.

Dal 2014 si affermata l’idea di concentrare le serate, legate da un unico filo conduttore, nell’arco di una settimana; è nato, così, il Festival della Cultura (in seguito denominato “Tradate è Cultura”), come contenitore di eventi serali, che si è progressivamente ampliato arricchendosi di iniziative in orario scolastico per gli studenti e sempre più aperto oltre i confini del territorio tradatese.

Di particolare rilevanza la presenza dello scrittore Andrea Vitali nel 2015 con il gruppo Sulutumana, dell’ex calciatore Beppe Bergomi nel 2016; nella edizione 2017 di Tradate è Cultura, a testimonianza della sempre maggior rilevanza del Festival, sono da segnalare la collaborazione con il FAI per le giornate di Primavera, la presenza dello scrittore Massimo Picozzi e dell’atleta paralimpica Bebe Vio.