Il ’68 raccontato dall’estrema destra a Comunità Giovanile

Giovedì 29 marzo Comunità Giovanile ricorda i 50 anni del ‘68 con un incontro in cui si parlerà della storia e delle radici di quel movimento che ha segnato la storia della politica.

I relatori saranno due voci fuori dal coro, Maurizio Murelli (estremista neofascista con una condanna a 18 anni per aver lanciato bombe a mano contro le forze dell’ordine durante una manifestazione a Milano nel ’73 in cui morì un agente) e Gianfredo Ruggiero (Circolo Excalibur, da sempre vicino all’estrema destra). Comunità Giovanile fa sapere che i due “andranno oltre gli schemi semplicistici di un fenomeno così complesso e racconteranno anche esperienze vissute in prima persona”.

Appuntamento giovedì 29 marzo in vicolo Carpi 5 a Busto.