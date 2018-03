In visita ai rifugi antiaerei

Galleria fotografica Rifugio antiaereo 4 di 13

Testimonianze rifugi antiaerei from Archeologistics on Vimeo.

Domenica 15 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, sarà possibile esplorare con visite guidate a cadenza oraria, un luogo affascinante della città di Varese: il rifugio antiaereo dei Giardini Estensi.

Le guide del Gruppo Speleologico Prealpino di Varese, con la collaborazione tecnica di Archeologistics e con il Patrocinio del Comune di Varese, condurranno il pubblico in un percorso carico di suggestioni alla scoperta della Varese sotterranea, luogo legato alla storia della nostra città.

Sarà un vero e proprio tuffo nel passato, che porterà i visitatori a percorrere per circa 140 metri il rifugio varesino che si snoda al di sotto della collina dei Giardini Estensi.

Nel rifugio di via Lonati tutto è rimasto fermo nel tempo, conservando il suo aspetto originario: sulle pareti, ad esempio, è ancora possibile leggere le scritte che istruivano le persone sulla direzione da prendere o sui comportamenti da tenere all’interno del rifugio.

La visita sarà un’occasione unica e coinvolgente per rivivere in prima persona una pagina drammatica della nostra storia cittadina recente.

Eccezionalmente, in tale occasione, saranno garantite anche due fasce di visita su prenotazione, alle ore 9.30 e alle ore 10.30, a contributo libero di almeno 4 €, che potrà essere versato al momento della visita.

Per il resto della giornata le visite, sempre a cadenza oraria, non necessiteranno di prenotazione e saranno a contributo libero.

Punto di ritrovo presso via Lonati 10, Varese.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva.

Per informazioni: info@archeologistics.it – cell. +39 328 8377206