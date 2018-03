900 chili di sigarette sequestrati a Malpensa

Novecento chili di sigarette di contrabbando sequestrate a Malpensa. È aumentato del 60% il quantitativo sequestrato dai militari della Guardia di Finanza di stanza in aeroporto in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane rispetto allo stesso periodo del 2017.

Invariato, invece, il numero dei passeggeri verbalizzati : 31 nell’anno 2017 contro i 34 dell’anno in corso.

Si è trattato in prevalenza di tabacchi provenienti principalmente dai Paesi dell’Est-Europa, dal Nord-Africa e dalla Cina.

I risultati raggiunti grazie a un efficace screening per l’individuazione di corrieri tra i passeggeri che annualmente affollano le sale arrivi e partenze dell’Aeroporto di Malpensa.

Nei giorni scorsi sono stati fermati anche due assistenti di volo ucraini, fuori servizio, entrambi provenienti da Kiev (Ucraina), trovati in possesso di quasi 100 stecche di sigarette per un peso complessivo pari a circa 20 Kg. di T.L.E. di contrabbando.

Fondamentale in questa attività di contrasto al contrabbando è il fiuto di Jacky, un esemplare femmina di pastore belga Malinois, recentemente “arruolata” tra le unità cinofile del Corpo e specializzata nell’attività di contrasto al contrabbando e alla contraffazione dei tabacchi lavorati esteri.

L’attività quotidiana della Guardia di Finanza tende a fare dello scalo intercontinentale di Malpensa uno dei principali presidi a tutela della legalità economico-finanziaria, nonché della salute dei cittadini.