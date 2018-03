A8 Milano-Varese: chiusure notturne per ispezioni

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ispezione ai portali segnaletici, saranno effettuate, in modo alternato, alcune chiusure notturne, nei seguenti giorni ed orari: per una notte, dalle ore 22 di martedì 20 marzo alle ore 5 di mercoledì 21 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze (Milano e Varese). In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza, al km 17+000. Sarà chiuso anche lo svincolo di Castellanza, in uscita e in entrata, da e verso entrambe direzioni/provenienze (Milano e Varese). In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano, al km 16+000. (foto di repertorio)

Per una notte, dalle ore 22 di mercoledì 21 marzo alle ore 5 di giovedì 22 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe direzioni/provenienze (Milano e Varese). In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Gallarate, al km 29+900; sarà chiuso dallo svincolo/stazione di Gallarate al km 29+900, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe direzioni/provenienze (Milano e Varese). In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500.