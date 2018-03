Acqua contaminata in via Palermo, in corso le analisi

Sono in corso le analisi sui campioni di acqua prelevata dai pozzi di via Palermo, ma ci vorrà ancora del tempo prima di conoscerne l’esito.

Alfa, la società che gestisce l’acquedotto, fa sapere che “i tecnici hanno già provveduto a mettere in sicurezza la rete idrica, ma per superare completamente l’emergenza è necessario procedere alle controanalisi” con un prelievo che è avvenuto mercoledì a mezzogiorno. I risultati saranno diffusi non prima di giovedì sera e questo significa che fino a quel momento l’ordinanza del sindaco Antonelli rimane in vigore.

In via preventiva e cautelativa i cittadini che risiedono nella zona interessata del quartiere SS. Apostoli non devono usare l’acqua a scopo alimentare ed igienico, se non previa bollitura, per il tempo necessario alla soluzione del problema.