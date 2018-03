Acqua non potabile, vietato l’usa alimentare al quartiere SS. Apostoli

Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli ha emesso un’ordinanza a seguito della comunicazione pervenuta oggi dall’ATS Insubria in cui si evidenzia che nell’acqua prelevata dal pozzo di via Palermo risulta la presenza di microorganismi (Escherichia Coli e batteri coliformi) in quantità non conforme ai parametri biologici previsti dalla legge.

In via preventiva e cautelativa, si invitano quindi i cittadini che risiedono nella zona interessata del quartiere SS. Apostoli ad evitare di usare l’acqua a scopo alimentare ed igienico, se non previa bollitura, per il tempo necessario alla soluzione del problema.

Il Comune informa che i cittadini saranno informati tempestivamente in merito al ripristino delle condizioni di sicurezza, a cui sta provvedendo il gestore del servizio idrico Alfa di Varese.