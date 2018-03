Acqua sicura ai SS Apostoli, revocata l’ordinanza

Cessato allarme per gli abitanti del quartiere SS. Apostoli: l’acqua è microbiologicamente sicura.

Hanno infatti dato esito negativo le analisi effettuate sull’acqua prelevata dalla colonnina posta in via Palermo in cui nei giorni scorsi era stata rilevata la presenza di microorganismi in quantità non conforme ai parametri biologici previsti dalla legge.

Dopo le operazioni di ripristino delle condizioni igieniche dell’acqua effettuate prontamente da Alfa srl, gestore del servizio idrico integrato, gli accertamenti microbiologici effettuati confermano la conformità dell’acqua erogata.

Sono quindi da considerare revocate le prescrizioni contenute nell’ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco Antonelli in via preventiva e cautelativa e il consumo dell’acqua può essere gestito liberamente.

Si ringraziano i cittadini per la pazienza e l’attenzione dimostrate.