Addio a Flavia Matalon

È morta Flavia Matalon, 50 anni, figlia di Davide Matalon (lo scopritore di Mina e fondatore della casa discografica di Brebbia “Ducale”, oggi 98enne).

Un brutto male se l’è portata via in pochissimo tempo, accompagnata nel suo ultimo percorso dall’associazione Sulle Ali. Il funerale sarà mercoledì 14 marzo alle 15 in chiesa a Brebbia.