Addio suor Giuseppina

E’ mancata giovedì mattina (22 marzo) suor Giuseppina Ballardin.

A Luvinate in tanti la ricordano per il suo grande lavoro e per i suoi tanti sorrisi, a favore dell’asilo, dei giovani e di tutta la comunità. Aveva operato in paese, insieme alle Suore Salesiane, dal 1990 al 1997.

I funerali si terranno sabato 24 marzo, alle ore 9 presso la Chiesa della comunità salesiana di Casbeno