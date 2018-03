Ecco quando Agesp ritirerà i rifiuti di Pasqua e Pasquetta

Agesp comunica che in occasione delle imminenti festività Pasquali le attività del gruppo subiranno alcune variazioni. In particolare il Centro Multiraccolta di Via Tosi sarà chiuso per l’intera giornata sia domenica 1° aprile (S. Pasqua) che lunedì 2 aprile (Lunedì dell’Angelo).

Anche gli Sportelli Agesp Energia (Gas, Energia Elettrica e Teleriscaldamento) di Via Magenta 22 rimarranno chiusi mentre si conferma che, per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio del pronto intervento gas (800 251 628) e di quello per il teleriscaldamento (800 594 999).