“Aggiungi un posto a tavola” in scena a Caldana

Sabato 17 marzo, alle ore 21.00 presso il Teatro SOMS di Caldana “L’Allegra Compagnia” di Bardello porta in scena uno spettacolo musicale dal titolo “Aggiungi un posto a tavola” tratto dal celebre musical di Johnny Dorelli. Uno spettacolo divertente e reso ancora più accattivante dalla splendida armonia e intesa tra le attrici, tutte donne. L’appuntamento è per sabato 17 marzo, alle 21, al Teatro SOMS di Caldana.

“L’Allegra Compagnia” è una compagnia amatoriale nata per caso, con lo scopo di sensibilizzare il territorio alla cultura teatrale e aiutare associazioni o categorie in difficoltà, cedendo interamente il ricavato dei propri spettacoli in beneficenza. «La nostra compagnia vede il coinvolgimento di tantissime persone, amanti del teatro, musicisti, ex impiegati di banca, insegnanti e semplicemente tanti amici di Bardello. Tutti hanno contribuito con il loro prezioso tempo e con una certa intraprendenza a rendere questo spettacolo divertente e ricco di ironia. Se dunque volete trascorrere una allegra serata in nostra compagnia, vi aspettiamo a Caldana, nella splendida cornice del salone SOMS».