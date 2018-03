Aime guarda al futuro dei giovani, nasce il club “Amici di Dario”

Ad un anno dalla nascita di Aime Varese, in un incontro pubblico alle Ville Ponti l’imprenditore Dario Fantinato a proposito del cambiamento disse: «Bisogna essere un po’ più umili e sostenere quelli che fanno fatica condividendo le ragioni delle singole scelte e quindi essere disponibili verso il prossimo e aiutare i colleghi ad uscire dalle secche della crisi».

Queste parole, pronunciate poco prima della sua improvvisa scomparsa, rivelavano già un percorso personale circa l’impegno per una società migliore, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. È per questo motivo che Aime, in collaborazione con la famiglia Fantinato e l’università dell’Insubria, per ricordarlo e continuare con la sua linea di pensiero ha istituito una borsa lavoro, assegnata per la prima volta nel marzo del 2017.

«La nostra intenzione – spiegano i vertici di Aime – è sviluppare maggiormente questa iniziativa a sostegno delle giovani generazioni, per renderla più ricca ed efficace, con l’obiettivo di aumentare il numero annuale delle borse da poter devolvere».

E la costituzione del club “Amici di Dario”, un organismo promosso da Aime ma reso possibile grazie ai tanti amici di Fantinato sia iscritti che non iscritti all’associazione, va in quella direzione. A guidarlo sono stati chiamati: Piero Fantinato, Luca Magni, Luigi Fusaro, Massimo Almasio e Cristian Moroni.

Il club sarà chiamato a definire e decidere i contenuti delle prossime borse lavoro e ad avviare fin da subito una straordinaria campagna per la raccolte di fondi da destinare a questo progetto. Il primo appuntamento sarà per martedì 20 marzo alle ore 17,30 presso il Salone estense del comune di Varese per la illustrazione del progetto realizzato dalla vincitrice della prima borsa lavoro e la illustrazione del bando per l’assegnazione della seconda borsa lavoro 2018.