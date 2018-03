Al CFP di Varese la quinta edizione del torneo di cuochi “Matteo Restelli”

L’Associazione Provinciale Cuochi Varesini, in collaborazione con Agenzia Formativa della Provincia di Varese, organizza la quinta edizione del concorso Internazionale di cucina calda riservato agli allievi delle scuole alberghiere.

Il concorso, dedicato a Matteo Restelli, promettente chef scomparso prematuramente in un incidente stradale, si svolgerà nei giorni 19 e 20 marzo 2018 presso l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese in via Monte Generoso 71/A e vedrà la partecipazione degli allievi delle scuole alberghiere provenienti dal nord e del Centro Italia. Inoltre, da quest’anno parteciperanno anche scuole estere, che nell’arco di alcune ore dovranno eseguire un menù completo per otto persone tenendo in considerazione del Food Cost.

Alla presentazione del concorso hanno partecipato tra gli altri, il presidente della federazione Italiana Cuochi Varese Gerolamo Elisir con il direttivo, il rappresentante di Uniascom Lino Gallina, il responsabile nazionale degli eventi della federazione cuochi Walter Dalla Pozza, che sarà presidente di Giuria, Giordano Ricevuti, ideatore e ancora oggi anima del concorso e il direttore generale dell’agenzia formativa Giuseppe Millefanti, nella cui sede scolastica quest’anno verrà ospitato il concorso, che sarà innanzitutto «un importante momento di confronto tra culture e tradizioni, favorendo così l’opportunità di un accrescimento personale ad alto contenuto professionale».

Al concorso parteciperanno più di 15 squadre provenienti da tutta Italia.«Quest’anno gareggeranno gruppi di sei ragazzi – spiega Elisir – due si occuperanno di cucina calda, uno di pasticceria, uno farà da caposquadra e due in servizio bar. I team dovranno preparare un menu completo con prodotti del proprio territorio». I ragazzi saranno giudicati, come dei veri professionisti, da giudici federati appartenenti alla WACS (World Association of Chefs Societies), presieduti da Walter Dalla Pozza responsabile nazionale degli eventi della federazione cuochi.

Ma nella due giorni non ci sarà solo il concorso: ci saranno anche Show cooking il lunedì pomeriggio, aperti anche agli allievi delle scuole della provincia, e una lezione sulla macelleria. Martedì mattina invece sarà ospite la squadra nazionale di scuola di cucina, che farà una lezione tematica dedicata ai “piatti da concorso”. Per tutta la durata dell’evento, infine, sarà presente il presidente nazionale della federazione Italiana Cuochi Rocco Cristiano Pozzulo.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare per la prima volta questo prestigioso appuntamento – ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia formativa Giuseppe Millefanti – la nostra realtà vanta una lunga e importante esperienza nell’ambito delle formazione legata alla cucina e alla ristorazione. E la nostra offerta formativa in tal senso è davvero completa, tanto che, proprio di recente abbiamo anche attivato un corso di gelateria e di macelleria in collaborazione con Uniascom».