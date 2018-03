Al “Ciglione” si riaccendono i motori: 300 piloti in pista a Pasquetta

Prima gara del 2018 al “Ciglione”, la pista di motocross che si affaccia sulla Malpensa intitolata a Vincenzo Agusta e già teatro di storiche battaglie sulle due ruote artigliate.

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 2 aprile, saranno ben 300 i piloti in sella per affrontare – nelle diverse categorie previste dal regolamento – la prima tappa del campionato regionale lombardo di motocross. Un appuntamento coordinato da MX Promotion, struttura legata a Federmoto Lombardia.

Giornata piena per atleti, tecnici e appassionati: tutto sarà condensato tra le 9 del mattino e le 18, con nell’ordine le prove libere, quelle cronometrate e le finali (in fondo all’articolo il programma). In pista nel Lunedì dell’Angelo ci saranno cinque categorie differenti: MX1 450, MX2 250, le Veteran Over 40/48 e la debuttante Over 56. Inoltre si aprirà il sipario sulla nuova “Top Class” nella quale i piloti Elite (quasi tutti professionisti) e i migliori 24 bikers delle prove cronometrate in MX1 e MX2 daranno vita a due finali per il titolo di supercampione.

Un appuntamento che servirà anche a inaugurare il tracciato che ha subito alcuni rinnovamenti: la pista ora misura 1.790 metri ed è giudicata più spettacolare e sicura da parte dei gestori del Motoclub MV Gallarate. «Siamo molto soddisfatti dell’opera di allestimento logistico, rinnovamento costante dell’impianto e del restyling della pista, sempre più moderna e spettacolare» sono le parole dei vertici del club, Angelo Verona, Michele Bonini e Pietro Miccheli.

Notevole anche l’investimento per quanto riguarda la sicurezza in pista che rispetterà le nuove regole federali volute dal presidente nazionale Giovanni Copioli e dal delegato regionale Ivan Bidorini. Accanto al tracciato prenderanno posto oltre quaranta commissari di percorso dotati di equipaggiamento speciale, e cioè di casco, occhiali, scarpe da trekking e guanti appositi per garantire il pronto intervento.

ORARI E PREZZI

Ore 9-10.30: prove libere

Ore 10.30-12: prove cronometrate

Ore 13-18: manche Mx1, Mx2, Over 40/48/56 e finali Top Class

Ore 18.30: premiazioni.

Biglietti. Under 12: Gratis. Adulto e over 12: 10 euro. Park auto interno: 5 euro.