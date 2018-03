Al cinema torna “Il giustiziere della notte” con Willis

42 anni dopo l’originale diretto da Michael Winner, Il giustiziere della notte torna sul grande schermo giovedì 8 marzo con Bruce Willis. Il dottor Paul Kersey (Willis) lavora come chirurgo in un grande ospedale di Chicago; la sua vita scorre tranquilla, finché la moglie e la figlia rimangono vittime di una brutale aggressione nella loro casa. Scontratosi con l’impotenza delle forze dell’ordine, che non riescono a tenere testa ai numerosi crimini compiuti quotidianamente in città, Paul decide di farsi giustizia da solo, lanciandosi in una caccia serrata ai responsabili. Mentre le sue gesta da anonimo giustiziere raccolgono l’approvazione dell’opinione pubblica, il chirurgo si trova ben presto in una situazione paradossale: da un lato si prodiga per salvare vite umane in ospedale, dall’altra lotta contro delinquenti di ogni genere e nel contempo sfugge alla polizia.

Anche senza di te, al cinema dall’8 marzo, racconta la storia di Sara (Myriam Catania), giovane maestra precaria, in procinto di convolare a nozze con il fidanzato Andrea (Matteo Branciamore), medico in carriera completamente assorbito dal proprio lavoro. In preda ad una crisi di nervi dell’ultimo minuto, Sara trova conforto nel collega Nicola (Nicolas Vaporidis), che condivide con lei il sogno di una scuola diversa, più vicina al mondo dei sentimenti e alle reali esigenze dei bambini. A complicare ulteriormente la situazione arriva Carlo (Alessio Sakara), di mestiere attore porno, che grazie all’amicizia con Sara ritroverà la propria dimensione.

Benvenuti a casa mia è una commedia francese, in arrivo nelle sale italiane l’8 marzo. Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier) è uno scrittore impegnato, intento a promuovere il suo nuovo libro, «Benvenuti a casa mia». Nel romanzo, l’autore invita i benestanti a offrire rifugio alle persone bisognose. Quando un critico lo sfiderà a dare il buon esempio, Fougerole dovrà mettere in pratica la sua dottrina e aprire le porte della sontuosa dimora di Marnes-la Coquette dove vive con la famiglia. Da qui nascerà una girandola di peripezie tragicomiche che lo faranno pentire amaramente di aver accettato la sfida!