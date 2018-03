Al circolo Gagarin un weekend di festa per il compleanno di Jurij Gagarin

Arriva il weekend e -come sempre- il Circolo Gagarin di Busto Arsizio si prepara a festeggiarlo. Il circolo di via Galvani tornerà ad aprire le sue porte da venerdì a domenica con questo programma.

VENERDI’ 9 MARZO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20.30. Cade in questo giorno il compleanno del cosmonauta in persona: Jurij Alekseevic Gagarin, che oggi compirebbe 84 anni.

SABATO 10 MARZO – h. 22:00

live

OTR – Gente Guasta

Gli OTR sono delle vere e proprie leggende del rap italiano , e ci fregiamo di averli sul nostro palco, di ritorno in terra natia. Sui palchi e in studio di registrazione dal ’91 al ’98, poi di nuovo nel 2012 in attività con il nome di OTR / Gente Guasta. Esa, Polare e DJ Vigor sono di nuovo qui, adesso, con tutto l’armamentario. Ingresso riservato ai soci ARCI, sottoscrizione 10,00 euro. Prevendita consigliata QUI. Ingresso fino a esaurimento posti. Il concerto inizia alle 22:00 circa.

DOMENICA 11 MARZO

h. 16:00

RUGBY 6 NAZIONI – Galles – Italia

Ultima partita per la nostra nazionale nel torneo più prestigioso del mondo. Sfidiamo il Galles, diretta alle ore 16:00.

h. 20:30

SERATA LUDICA

Sempre presenti i ragazzi de La Tana dei Goblin con i loro giochi da tavolo. Vieni, dai un’occhiata, giochi se ti va.

h. 21:00

NETFLIX & CHILL – BLACK MIRROR | “San Junipero”

Non avete mai visto una puntata della serie Black Mirror? Male. Stasera potete vedere una delle puntata più iconiche, atipiche ed apprezzate, “San Junipero”. Parla di amore, relazioni e complicità, oltre che di tecnologia. Nel Black Mirror l’immagine che vedete riflessa è sempre la vostra.