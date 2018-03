Al film la storia di Tonya e il nuovo film di Antonio Albanese

Margot Robbie interpreta una delle più famose pattinatrici statunitensi in Tonya, al cinema da giovedì 29 marzo. Il film racconta la storia di Tonya Harding, consacrata al grande pubblico come un’atleta che rasenta la perfezione, in grado di eseguire un triplo axel impeccabile.

Dopo una performance non entusiasmante nel 1992, la Harding venne coinvolta in un episodio dai contorni poco chiari due anni più tardi: l’aggressione ai danni della storica rivale Nancy Kerrigan, dietro la quale si sospettava vi fossero la stessa Tonya ed il marito, che avrebbero agito per stroncare la carriera della Kerrigan. Radiata e caduta in disgrazia, la Harding è un esempio di un mito prima osannato e poi miseramente crollato.

Antonio Albanese è regista e interprete di Contromano, nelle sale dal 29 marzo.

Mario trova rassicurante la sua routine, scandita quotidianamente da un caffè rigorosamente bevuto sempre nello stesso bar, un negozio di calze ben avviato che apre e chiude sempre in perfetto orario e un terrazzo su cui si diletta a coltivare fiori e piante. La sua esistenza sarà completamente sconvolta quando il suo bar preferito sarà rilevato da un egiziano e la sua attività minacciata da un ambulante senegalese, Oba. Deciso a reagire, Mario ha un’idea: rapire il ragazzo e riportarlo nella sua terra di origine. Oba acconsente al “rimpatrio” improvvisato a una condizione: con loro dovrà viaggiare anche la sorella, una splendida donna di cui Mario rischierà di innamorarsi…

Il 28 marzo esce nelle sale italiane Ready Player One, diretto da Steven Spielberg e tratto da un romanzo di Ernest Cline. 2054: l’umanità vive in un mondo desolato, stipata in grossi container, con un’unica possibilità di evasione, costituita da una piattaforma virtuale conosciuta come OASIS. Quando il magnate fondatore di questo universo parallelo ispirato agli anni 80 muore, nel suo testamento lascia le indicazioni per una caccia al tesoro da milioni di dollari. Armati di avatar, in molti cominciano a giocare.