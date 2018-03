Al Foce la disperata comicità di Eugène Ionesco

Prosegue al Teatro Foce la rassegna Home 2017/18.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile, la compagnia Concreta Teatro porta in scena “Delirio a due”, opera minore, ma non per questo meno interessante, di Eugène Ionesco.

Lo spettacolo, per la regia di Diego Willy Corna, inscena le dispute di una coppia: «Tutti temiamo le dispute; pretendiamo il consenso dell’altro senza prenderci, però, la briga d’imparare a conoscerlo – si legge nella presentazione dello spettacolo – Ci addentriamo maldestramente in un campo minato dalla nostra stessa ignoranza. Affaticati dall’abitudine e dalla routine, presi in ostaggio dai nostri timori, lasciamo che la paura generi abilmente altri inutili conflitti e facciamo di tutto pur di avere l’ultima parola».

Questo è ciò che accade alla donna e all’uomo che Ionesco ha imprigionato nell’intimità della stanza da letto di “Delirio a due”. Fuori si odono le bombe esplodere, intanto all’interno una raffica di parole non ragionate colpisce ogni cosa generando un corto circuito relazionale. Mentre le loro vite si sgretolano, dal soffitto cadono calcinacci. La loro casa, il loro mondo potrebbe crollare. La comicità di “Delirio a due” esce dal solco, delira di disperazione, al tempo stesso diverte e avverte che il conflitto ancora non è passato di moda. “È scoppiata la pace”. Che ne sarà di noi?

Biglietto intero: 20.– CHF / Con Lugano Card e Lugano Card City: 15.– CHF AVS, AI: 15.– CHF / Con Lugano Card e Lugano Card City: 10.– CHF Giovani (<26 anni): 10.– CHF / Con Lugano Card e Lugano Card City: 7.– CHF

Prevendite online www.biglietteria.ch

Sportello informativo e prevendita offline Sportello Foce Via Foce 1, 6900 Lugano T. +41 (0)58 866 48 00