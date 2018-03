Al Foce il live di Edda e Mapuche

Venerdì 16 marzo alle 21 e 30 appuntamento allo Studio Foce appuntamento con Edda e Mapuche.

Edda nasce artisticamente alla fine degli anni ’80 come cantante dei Ritmo Tribale, storica band del rock italiano, che in un momento di grande fermento musicale, importa in Italia uno stile che affonda le sue radici nel grunge di Seattle. Insieme alla band, ad influenzare la scena milanese, centro nevralgico per la musica tra gli anni ’85 e ’95, band come Afterhours, La crus, Scisma, Karma, Negrita e Cristina Donà, Bassi Maestro, Articolo 31. In quegli stessi anni Ritmo Tribale e Casino Royale sono i primi a firmare con le major.

A questi anni d’oro segue però una profonda crisi dell’artista e una lunga pausa dalla musica e dalla vita sociale. Nel 2009 Edda torna sotto i riflettori con il suo primo disco solista “Semper Biot”, un debutto scarno e lancinante, osannato dalla critica come uno dei dischi più puri degli ultimi anni e candidato al Premio Tenco come “miglior esordio dell’anno”. Il disco è l’inizio di una serie di successive pubblicazioni di successo e di grandi consensi dalla critica. “Graziosa Utopia”, l’ultimo lavoro del cantautore, è un disco maturo, forte e disperato, denso di suggestioni, spiritualità,

provocazioni e amore incondizionato, perfetto da assaporare nell’ambiente intimo dello Studio Foce.

In apertura al concerto di Edda il cantautore siciliano Mapuche: genio diverso, millantatore del troppo “noto” che ci circonda. Mapuche ti schiaffeggia senza alcuna pietà brano dopo brano, ti rende schifosamente partecipe di racconti cinici ed amari, fa male e crea dipendenza. Un’ombra che compare quando meno te lo aspetti e ti fa cantare a squarciagola ritornelli rancorosi, prendere a pugni l’aria, inventare mostri… maledetto Mapuche! Il Sottosuolo, il nuovo album, uscito il 28 aprile 2017 è uno dei dischi che consumerai e maledirai all’infinito, perché ti sbatterà a terra, perché avresti voluto scriverlo tu, perché è onesto e al giorno d’oggi questo – diciamolo – è disarmante.

www.foce.ch – Entrata: CHF 15.- / LC e LCC CHF12.- Apertura porte: 21:00. Prevendita: www.biglietteria.ch.