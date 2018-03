Al Menestrello Bistrot il live di Luigi Panariello e The Starfish

Appuntamento al Menestrello Bistrot di Oleggio, a Novara, sabato il 17 marzo con il concerto di Luigi Panariello e The Starfish.

The Starfish si presentano con un motto che è: “Con la testa nel Delta del

Mississippi, ma con i piedi ben piantati alle falde del Vesuvio“, ed è proprio da li

che nasce il nuovo progetto discografico, Starfish, il loro primo album in studio

uscito il 30 ottobre scorso. L’album dei The Starfish è composto da nove brani inediti, scritti e arrangiati dalla stessa band campana dove racconta di storie di uomini, di buoni sigari, di whiskey e di cattive donne.

The Starfish

Nel 2016, dopo dieci anni di attività, si unisce al gruppo Luigi Panariello (Wena & The Souldiers, Blue Stuff etc..), in qualità di lead guitar, con la voglia di scrivere in fretta degli inediti e metterli insieme in un album. Dopo qualche tempo, all’inizio del 2017, per prendere confidenza, il quartetto di nuova formazione, Marco Sorrentino voce, Luigi Panariello chitarre, Marcello Aquino basso e Salvatore Di Casola batteria, inizia a lavorare proficuamente alla stesura dei nuovi brani.

Le idee sono tante, così come la voglia di tradurle in musica e, dopo pochi mesi, la

band va in studio per mettere tutto su traccia. Il risultato è Starfish pieno delle

diverse influenze dei membri della band, un album che spazia dalle sonorità

classiche del blues delle origini fino a quelle più moderne e dure dell’hard rock.

Al Menestrello Bistrot, Viale Rimembranza N. 1/A di Oleggio (No), in quartetto

tel. 0331 / 960586 oppure 338/3057426

sabato, 17 Marzo 2018, ore 21.30