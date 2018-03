Al museo per una rassegna di musica e cabaret

L’Associazione Amici del Caffè Teatro presenta la rassegna “Una notte

al Museo. Anzi, 5”, in programma a partire dal 10 marzo ai Musei degli Studi Patri di Gallarate, in via del Borgo Antico.

Roberto Brivio, Aco Bocina, Luca Maciacchini e Giorgio Melazzi gli artisti che si susseguiranno sul palco. Con loro, anche un quinto ospite di fama nazionale che proporrà “a sorpresa” il suo ultimo lavoro da monologhista.

Ecco gli appuntamenti:

10 Marzo – Ospite Roberto Brivio. Da Carducci a Umberto Eco attraverso i Gufi, il vino e lo Champagne, ovvero “Qualcosa che ci rimanga in testa”. Lo spettacolo di Roberto Brivio con i suoi monologhi più celebri e la feroce satira alla poesia crepuscolare contornata da canzoni rilevate da un repertorio che più Cabaret non può essere. Non è uno spettacolo è una tesi di laurea, un manuale di comicità, un insieme di ricordi e storie che hanno attraversato mezzo secolo di storia. Ingresso 10 euro.

7 Aprile – Ospitati nell’incantevole scenografia del Museo per gli Studi Patri. Luogo dove storia, cultura e bellezza si fondono perfettamente, per regalare emozioni uniche. ACO BOCINA ” Concerto di musica mediterranea”. La sua innata passione per il mandolino lo ha portato a comporre brani per questo piccolo-grande strumento, in questa serata lo vedremo anche alle prese con la chitarra e sentiremo i suoi virtuosismi con questo strumento. Ingresso 10 euro.

19 Aprile – Luca Maciacchini in “Giorgio Ambrosoli”

Luca Maciacchini narra la vicenda di Giorni Ambrosoli, avvocato Milanese che fu il commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. Pagò con la vita il suo senso del dovere.

5 Maggio – Giorgio Melazzi in “Blues dei Cento Appunti”. Sul palco Giorgio Melazzi, uno dei personaggi “cult” della comicità milanese.

A seguire “Spettacolo a sorpresa” con un ospite d’eccezione.