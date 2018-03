Al via il corso di motosega

Inizierà domani, sabato 3 marzo, all’Agenzia Formativa della Provincia di Varese in Via Monte Generoso 71, il corso di Protezione civile dedicato all’utilizzo in sicurezza della motosega sugli scenari di protezione civile. Il corso è stato riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile di Regione Lombardia conforme agli standard formativi regionali in materia di protezione civile.

Sono 60 gli iscritti provenienti dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile della provincia di Varese: Gruppi Comunali di: Albizzate, Gavirate, Biandronno, Arcisate, Somma Lombardo, Azzate, Casorate Sempione, Castronno, Cassano Magnago, Ranco, Cairate, Gazzada Schianno, Mornago, Cantello, Ispra, Gorla Maggiore, Crosio della Valle, Malnate, Cislago,

Cazzago Brabbia, Daverio, Castellanza, Angera, Vizzola Ticino, Oggiona con S.Stefano, Tradate, Maccagno con Pino e Veddasca, Travedona Monate; Gruppi Intercomunali: Valtinella, Lonate Pozzolo-Ferno, Valtravaglia, Corpo di Protezione Civile Piambello; Associazioni: Gruppo Emergenza Territoriale di Cavaria con Premezzo, Servizi Emergenza Integrati di Caronno P.,

Gruppo Protezione Civile e AIB Cunardo, Pronto Intervento Busto Arsizio, Calluna di Lonate Pozzolo.

A tenere il corso saranno docenti qualificati dell’Agenzia formativa, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di Regione Lombardia – UTR Varese e durante le lezioni affronteranno i temi riguardanti la sicurezza nell’uso della motosega, nozioni di primo soccorso, il “governo” del bosco, valutazione degli scenari di intervento nello svolgimento di attività di prevenzione del rischio idrogeologico e di emergenza es. a seguito di eventi meteorologici intensi (trombe d’aria, pioggia, neve). Il Comitato Coordinamento della Provincia di Varese nella persona della Referente formazione fornirà invece il proprio contributo con approfondimenti riguardanti i profili di responsabilità giuridica del volontario.

L’efficacia dell’azione formativa sarà monitorata e valutata con test al termine delle lezioni in aula e delle prove addestrative.