Al via le rilevazioni per la sistemazione della fogna e del depuratore

Come più volte detto e annunciato sta prendendo corpo il progetto definito con ATO (Ambito Territoriale della provincia di Varese) e Alfa Srl per la sistemazione della rete fognaria e del depuratore del comune di Luino.

Il 26 marzo hanno avuto inizio le operazioni di rilievo strumentale e plano altimetrico della rete fognaria del Comune di Luino, sino all’ordine delle diramazioni d’utenza incluse, comprensive dell’individuazione e caratterizzazione dei manufatti e infrastrutture presenti.

Il lavoro sarà eseguito dall’impresa “GEOcomp S.r.l.”, società Aggiudicatrice della gara indetta da ALFA S.r.l. riguardante il “Rilievo e digitalizzazione di reti fognarie – Comune di Luino”. L’Appaltatore sarà in campo per una prima ricognizione del territorio da rilevare ed in successione per i corrispondenti e necessari rilevi e mappatura dei sottoservizi fognari.

L’assessore al bilancio e patrimonio Dario Sgarbi elenca sinteticamente le attività che saranno eseguite:

«L’impresa eseguirà un sopralluogo e ricognizione dei luoghi: per valutare la consistenza delle informazioni disponibili, individuare eventuali problematiche, valutare possibili tratti di reti non riportati nelle cartografie disponibili e organizzare quindi l’attività delle squadre sul territorio. In seguito verrà fatto un rilievo preliminare strumentale: per individuare, identificare univocamente e caratterizzare geometricamente tutti i manufatti fognari evidenti e non evidenti presenti sul territorio e ricostruire la reale struttura della rete, determinando confluenze, diramazioni e direzioni di flusso, attraverso l’apertura e l’ispezione dei pozzetti. Saranno altresì rilevate le diramazioni di utenza ed il posizionamento di chiusini eventualmente coperti dal manto stradale. Durante questa attività saranno tracciati segni e simboli di tracciamento sul manto stradale mediante spray non indelebile. Rilievo plano-altimetrico: dei pozzetti e manufatti individuati durante la precedente fase.

Questi interventi, sono propedeutici e necessari per dare l’avvio alla fase di realizzazione e sistemazione della rete fognaria unitamente alla realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Luino».