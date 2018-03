Al via il “mese ecologico”

Incontri, serate, conferenze, il tutto con un obiettivo: celebrare, e rispettare l’ambiente che ci circonda.

Per questo l’Amministrazione Comunale di Gemonio è costantemente impegnata su diversi fronti per preservare l’ambiente in cui viviamo: prevenzione, educazione, progetti, efficienza energetica.

«Quest’anno abbiamo deciso di incrementare le iniziative per sensibilizzare i cittadini al rispetto ambientale, scegliendo un periodo che comprenderà idealmente la “Giornata mondiale dell’acqua” (22 marzo) e la “Giornata mondiale della Terra” (22 aprile)!, dicono dall’amministrazione.

Di seguito il programma degli eventi a cui siete tutti invitati:

SERATA ECOLOGICA – Mercoledì 21 marzo ore 21:00 – Biblioteca Comunale Serata dedicata ai temi ecologici in compagnia dell’assessore all’Ambiente del Comune di Varese Dino De Simone

GIORNATA ECOLOGICA – Domenica 8 aprile ore 8:30 – Centro Polivalente Ritrovo presso il Centro Polivalente (anche in caso di maltempo) Come nella tradizione gemoniese si effettuerà la pulizia dei boschi e dei sentieri.

Al termine, pranzo offerto a tutti i partecipanti all’iniziativa

SCOPRIRE CAMMINANDO – domenica 22 aprile ore 9:30 – Centro Polivalente Passeggiata lungo la «Gemoniasca» e visita ai lavori di pulizia del Viganella eseguiti dalla Protezione Civile.

CONFERENZA – venerdì 4 maggio ore 20:45 – Centro Polivalente

Scienziati e medici parleranno di inquinamento atmosferico ed effetti sulla salute.

Presentazione del libro: «Legami di Ferro».