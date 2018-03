Alberio: «Sul bilancio dalla minoranza solo gossip»

Botta e risposta sul bilancio. Dopo le dichiarazioni del capogruppo di minoranza, risponde sul tema il primo cittadino.

Pubblichiamo di seguito la nota inviata dal sindaco Silvana Alberio

Una riflessione che qualsiasi cittadino potrebbe fare: quando mai in un comune come Gavirate la Minoranza ha approvato il bilancio proposto dalla Maggioranza.

Il Bilancio è strumento squisitamente politico di programmazione, frutto di scelte, mediazioni e meditazioni nonché acrobazie algebriche che la Maggioranza concretizza nel contesto di una recessione economica stagnante.

Che l’opposizione, sempre più minoranza, sia alla ricerca di una visibilità oltremodo sofferta è ormai assodato. Pur di apparire non si esime dallo sproloquiare dalle finestre social, nefandezze e menzogne tipiche di gossip di terzo ordine. Ora si esprime piccata sul bilancio approvato in consiglio, ora sugli obbiettivi del programma elettorale che la maggioranza sta portando a termine ed è ovvio che ciò al capogruppo della compagine minoritaria,non piaccia affatto.

Possiamo anche credere che non abbia sottomano il nostro programma, ci mancherebbe, ma sarebbe sufficiente che rileggesse il proprio visto che fu redatto sulla falsa riga del nostro….copiato?

Che dire poi circa gli errori materiali più volte sottolineati anche dalla maggioranza stessa. Tutto questo baccano perché gli uffici hanno commesso uno sbaglio?

Questa minoranza non ha impedito assolutamente nulla, non ha sventato nessun tentativo di vendita semplicemente perché non vi è mai stata intenzione di alienare alcunché. Ma si sa attribuirsi meriti fittizi è una prerogativa di taluni…

A volte si ha come l’impressione che questa minoranza non vivendo quotidianamente il territorio parli da altrove, di oltre e altro senza avere ben presente la realtà del paese Italia e di Gavirate.

E’ difficile ammettere che tanto è stato fatto e tanto ancora si farà,ma il capogruppo di minoranza se ne dovrà fare una ragione!