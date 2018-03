Aldo Pedron, un libro per raccontare Ry Cooder

Si prepara ad un lungo tour di incontri ma anche di chiacchiere e musica. Aldo Pedron, giornalista e critico musicale, scrittore, tra i fondatori de “Il Mucchio Selvaggio”, presenta il suo nuovo libro: “Ry Cooder, il viaggiatore dei suoni” (Ed. Arcana).

Un libro dedicato a quello che il critico musicale definisce “lo strumentista più eclettico che il rock abbia mai prodotto”. Scrittore, produttore, musicista, sessionman e autore di colonne sonore, il libro è un omaggio al chitarrista californiano e ne racconta la vita, oltre a riportare e schede di tutti gli album e delle collaborazioni che ha fatto.

Il primo appuntamento per tutti gli appassionati di musica è quindi giovedì 15 marzo quando Aldo Pedron presenterà il suo libro Al Menestrello Bistrot di Oleggio (No), alle ore 21. Con lui Don Diego e Davide Facchini alle chitarre che suoneranno brani di Ry Cooder.

Il tour continua domenica 25 marzo alla Sala Consiliare di Besnate, alle 16. Aldo Pedron presenta “”Beach Boys, Ry Cooder… i gruppi di San Francisco”.

Giovedì 29 marzo, intervistato da Marcello Matranga al Novotel di Cardano al Campo (Va), ore 19.

Sabato 31 marzo presentazione del libro Ry Cooder al Musical Box (negozio di Dischi) a Besozzo (Va), alle ore 17.00.

Domenica 6 maggio presentazione al Teatro Caffè 2.0 di Verghera di Samarate (Va), alle ore 21.

Giovedi’ 17 Maggio presentazione alle ore 17.00 alla libreria Il Labirinto di Casale

Monferrato con Paolo Bonfanti che suonerà brani di Ry Cooder (ore 17.00).

Sabato 13 Ottobre 2018 presentazione al Festival Blues di Cerea (Verona). Sul palco con Aldo Pedron ci sarà Sergio Polito dei B. Wops di Venezia alla chitarra che eseguirà brani di Ry Cooder con 4 coristi in chiave Gospel. Aldo Pedron sarà presentato da Davide Grandi della rivista Il Blues. Alcune altre presentazioni in via di definizione saranno a Legnano, Bologna, Vicenza, Parma e in Sicilia.

Chi è Aldo Pedron

Aldo Pedron giornalista musicale, pubblicista, dopo numerose fanzine a cui ha partecipato nei primi anni ’70 tra cui Happy Trails nel 1973 e 1974 e il mensile Suono Stereo Hi-Fi, nel 1977 diventa socio e collaboratore in una delle prime emittenti e Radio private della sua zona, Gallarate in provincia di Varese, la radio si chiama RG6 (1976). Collabora e conduce programmi per altre radio, una su tutte

Radio Popolare di Milano nonché Radio Lupo Solitario di Samarate (Va).

La musica è la sua passione, la missione della sua vita. Ex manager e responsabile dell’ufficio della UPS-SCS all’Aeroporto di Milano Malpensa. Ora in pensione, è soltanto un appassionato, autentico rocker, critico, collezionista, nonno rock e giornalista musicale. E’ tra i fondatori della rivista mensile a carattere nazionale IL MUCCHIO SELVAGGIO e redattore dal primo numero nel 1977 (anno della sua fondazione) sino al 1980. Dal Dicembre 1980 al 1992 è invece Direttore Responsabile del mensile di rock ULTIMO BUSCADERO. Lascia la rivista e come giornalista freelance, collabora a diverse testate sempre nell’ambito musicale: Hi-Folks, Jam (Viaggio nella musica), Feedback, Appunti Di Viaggio, Out of Time,

Dynamo (nel 1994), Satisfaction, Musikbox, Vintage, Calciomania (articolo su K.H. Rumenigge!), Blast, Jamboree, Beat Boutique 67, L’Isola che non c’era, (nel 2001), Suono, Outsider, Late for the Sky ecc. ecc.

Ha partecipato e collaborato e alla stesura di numerosi libri ed enciclopedie musicali per Fabbri Editori, Arcana e Editori Riuniti scrivendo varie schede. Ha partecipato ai volumi:

Enciclopedia Rock anni ’60 per Arcana Editrice (edita nelle varie edizioni nel 1985,1986,1988)

Enciclopedia Rock anni ’90 per Arcana Editrice (edita nelle varie edizioni nel 1997 e 1999)

Enciclopedia Rock – 1954-2004 per Arcana Editrice (edita nel 2004)

Rock Music – Storia Costume Spettacolo – Volume Primo – per Fabbri Editori (1994)

Rock Music – Storia Costume Spettacolo – Volume Secondo per Fabbri Editori (1994)

100 Dischi ideali per capire il Rock – Editori Riuniti (2000)

100 Dischi ideali per capire la Nuova Canzone Italiana (2002)

100 Dischi ideali per capire il Rock – Editori Riuniti (2007)

Ha co-prodotto diversi dischi per l’etichetta di Courmayeur Club De Musique records e prodotto

artisti come Paolo Bonfanti, Lee Fardon, Ben Vaughn con l'album Mono (1992) e due dischi dei

californiani Ghosthouse (nel 1993 e 1994).

Ha scritto per diversi quotidiani, uno su tutti e per diverso tempo La Prealpina di Varese nella

pagina degli Spettacoli e nella pagina di Gallarate (negli anni '80, nel 1996 e 1997).

Promoter di concerti ha portato in Italia curandone le tournée numerosi musicisti ed artisti tra cui i

Ghosthouse, Paul Mills, Tony Maude, Toni Bird, Lee Fardon, Don Mc Calister Jr., Slim Richey,

The Jitterbug Vipers, Ben Vaughn, ecc. ecc.

Ha organizzato concerti di musicisti di grande spessore come Garland Jeffreys, Dirk Hamilton &

The Bluesmen, Terry Allen, Tolo Marton, Cheap Wine, Beppe Lentini, Elliott Murphy, Anita

Camarella & Davide Facchini Duo, Aco Bocina, Treves Blues band, Duck Baker, James Maddock,

Bill Toms, Carrie Rodriguez, The Slummers, Dan Stuart, Antonio Gramentieri, Gennaro Porcelli, John Fullbright, The Piedmont Brothers, Marco Zanzi, Veronica Sbergia & Max De Bernardi, The Red Wine Serenaders, Daniele Tenca and the Working Class band, Banana Lowell Lovinger & Martino Coppo, ecc. ecc.

Nell’ultimi 9 anni circa, organizza pranzi, eventi o serate con alcuni amici di infanzia con il marchio, la sigla e il nome di Night Moves Family Group. Ha curato, programmato e organizzato concerti di artisti italiani e gruppi internazionali, in diversi locali, in pianta stabile e con cadenza settimanale a Milano all’Honky Tonks nel 1997 e 1998 e al Roialto nel 1999 e nel 2001 ed ancora al Pelican di Gallarate (2004). Direttore artistico all’Opera Rock Café di Claudio Conversi a Jerago con Orago (da Settembre a Novembre 2016).

Ha partecipato a numerose conferenze, meeting e dibattiti sulla storia della musica rock in varie città. Collabora con RSI (Radio Svizzera) dove è stato ospite per presentare il libro sui Beach Boys, ospite per la giornata dedicata al 50° Anniversario di Sgt. Pepper dei Beatles ed è in previsione anche se non ancora concretizzato, un nuovo programma nel 2018 con ben 10 Città in 15 puntate Born in Usa in cui sono protagoniste, le città e le strade musicali principali degli U.S.A. Un viaggio molto emozionale attraverso le strade famose e non, che collegano queste città. Con racconti, aneddoti, curiosità, canzoni e luoghi mitici (Studios, Clubs, Concerti) della musica dove si è fatta la storia del: Rock, Pop, Soul, Blues, Country, etc.

Sposato con Grazia, ha due figlie Jessica (nata nel 1983) e Melania (nata nel 1986) e un cane Mirtillo (cocker nero).