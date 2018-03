Alessandro Milan ospite alla Ubik

Venerdì 30 Marzo alle 18,00, la Libreria Ubik avrà il piacere di ospitare Alessandro Milan per la presentazione del suo libro ‘Mi vivi dentro’.

Tra le pagine, il giornalista ripercorre la sua vita insieme alla moglie Francesca Del Rosso, alias Wondy, dalla quale ha imparato, giorno dopo giorno, a vivere pienamente ogni emozione, a non arretrare di fronte alle difficoltà, a capire il significato della resilienza. E così anni dopo, insieme, con il sorriso sulle labbra, si troveranno a combattere la più terribile delle battaglie. Senza arrendersi mai.

Dialoga con l’autore la giornalista FRANCESCA FAVOTTO.

Alessandro Milan lavora come giornalista a Radio 24 dal 1999, primo anno di trasmissioni dell’emittente, dove conduce programmi di approfondimento e d’inchiesta. È presidente dell’associazione ‘Wondy sono io’, impegnata nella diffusione della cultura della resilienza.

La libreria Ubik è da anni punto nevralgico della cultura a Busto Arsizio. Oltre a ospitare autori di fama internazionale, partecipa a festival culturali come Filosofarti e il Busto Arsizio Film Festival. È anche un punto di riferimento per gli autori locali, i quali sono sempre ben accolti per presentazioni e conferenze. Gli incontri organizzati sono di alto profilo al fine di rendere Busto un pilastro della cultura nella provincia di Varese.