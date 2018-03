Alfonso Restivo porta l’arte nel palazzo della politica

Una novità attende i cittadini che lunedì 26 marzo assisteranno al Consiglio comunale previsto per le ore 20.30 nella sala dedicata ad Angioletto Castiglioni. Su proposta del consigliere comunale Alessandro Albani, nell’atrio delle vedute del palazzo sarà infatti allestita una mostra di opere di Alfonso Restivo, un giovane artista conosciuto a livello internazionale, attualmente insegnante di disegno e storia dell’arte al liceo scientifico Grassi di Saronno.

«Ho pensato di impreziosire la serata con un angolo dedicato alla pittura e all’arte per richiamare l’attenzione di tutti, e degli addetti ai lavori in primis, sulla necessità che la bellezza sia una delle linee guida quando si tratta di prendere decisioni per il bene comune -afferma il consigliere-. La mostra sarà anche un’occasione di approfondimento e crescita culturale per chi parteciperà ai lavori del consiglio e vorrà conciliare impegno e partecipazione politica con arte e cultura».

Saranno una decina le opere in mostra realizzate con la tecnica dell’iperrealismo. «Creo quadri che rappresentano la realtà, per raccontare attimi di vita non solo vissuta, ma anche desiderata – spiega Restivo – Il titolo della mostra è “mistico e realtà” per sottolineare che il tema della misticità mi sta molto a cuore e potrà emozionare e far riflettere. Io sarò presente durante la serata per raccontare la genesi delle mie opere e per raccogliere le opinioni del pubblico».

Alcuni suoi quadri sono stati recensiti da testate del settore come LF Magazine, Io giornalista.com, Italia magazine on line. Numerosi i premi ricevuti dall’artista catanese, così come i critici d’arte che ne stanno seguendo passo passo la carriera, tra cui Giorgio Gregorio Grasso, stretto collaboratore di Vittorio Sgarbi. Molti suoi quadri fanno parte di collezioni pubbliche e private e tra i suoi committenti non mancano nomi celebri: «ho ritratto molti personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, come l’attore Massimo Lopez, il cantautore Franco Morgia, leader dei Beans, Gabriella Sassone, regina del gossip di Dagospia e Eva 3000, lo stilista Domenico Caraceni, il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, solo per citarne alcuni».

“La mia intenzione – conclude Albani – è quella di riproporre iniziative simili anche in occasione dei prossimi consigli comunali, per dare spazio ad altri artisti del territorio che vorranno mettere in mostra le loro opere in uno spazio prestigioso come il palazzo municipale. Chi fosse interessato può scrivere all’indirizzo di posta elettronica ale.albani@alice.it”.