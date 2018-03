Alieni, robot e il vecchio Montana

Hostiles – Ostili, diretto da Scott Cooper, uscirà al cinema il prossimo 22 marzo.

1892: Joseph Blocker (Christian Bale), eroico e pluripremiato capitano dell’esercito degli Stati Uniti, viene richiamato in servizio dal Presidente degli Stati Uniti: scortare il Cheyenne Falco Giallo (Wes Studi), malato terminale, dal New Mexico al Montana, dove si è spostata la sua tribù.

Riluttante ad accettare l’incarico, soprattutto a causa del ricordo delle battaglie in cui perse molti commilitoni per mano degli indiani, Blocker deve suo malgrado partire, pena la perdita della pensione.

L’incontro con la vedova Rosalie Quaid (Rosamund Pike), che ha dovuto assistere al

massacro della sua famiglia per mano di una banda di ladri di cavalli, cambierà la prospettiva di tutti i protagonisti, che impareranno a collaborare tenendo da parte vecchi rancori.

Pacific Rim 2 – La rivolta, nelle sale italiane dal 22 marzo, racconta il secondo capitolo della guerra fra alieni e robot pilotati da uomini. Jake Pentecost (John Boyega), figlio di Stacker (Idris Elba), che sacrificò la propria vita in una

battaglia contro i “Kaiju”, ha abbandonato l’addestramento da pilota e si dedica al crimine. Il ritorno degli invasori potrà rappresentare la sua occasione di riscatto.

Mako Mori (Rinko Kikuchi) è il capo di una nuova squadra di coraggiosi e giovani piloti, di cui fanno parte anche Lambert (Scott Eastwood), Jules Reyes (Adria Arjona) e Amara (Cailee Spaeny). A dar loro man forte arrivano anche gli scienziati Hermann Gottlieb (Burn Gorman) e Newt Geiszler (Charlie Day), impegnati in prima linea nei combattimenti.

8 minuti è una pellicola italiana, in uscita sul grande schermo giovedì 22 marzo.

Leonardo è un giovane meccanico che sogna in grande; Sara una ragazza che decide di prendersi una pausa dalla routine grazie a una vacanza in solitaria, mentre Mattia è il figlio di un proprietario d’albergo e odia il suo lavoro. Insieme a questi adulti ci sono anche la piccola Sofia, vegana convinta nonostante i suoi 8 anni, e Mirko, che ha da poco perso l’adorato nonno.